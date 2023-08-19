В Коми спрогнозировали дождливую погоду с порывистым ветром

В Коми в субботу ухудшатся погодные условия

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 19 августа. По данным метеорологов, в эту субботу в Коми ожидают грозы и дожди с порывистым ветром.

Скорость порывов составит 7-12 м/с, местами они вырастут до 14 м/с, в северных районах ветер усилится до 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +14...+19, на крайнем северо-востоке ночью и днем +8...+13°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность, ветер 7-12 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +17...+19°С.

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