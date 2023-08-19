ЛУКОЙЛ продолжает обустройство спортивных объектов в Нижнем Одесе

Фото: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Еще одну площадку – для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол – открыли в сосногорском поселке в рамках Соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми.

Год назад на средства компании провели реконструкцию футбольного поля физкультурно-оздоровительного центра «Нефтяник», установили здесь новое освещение и ограждение, организовали зону с уличными тренажерами.

Теперь рядом появилась универсальная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола. В общей сложности нефтяники направили на обустройство двух объектов более 24 млн рублей.

Участие в открытии площадки приняли представители ЛУКОЙЛ-Коми, администраций МР «Сосногорск» и пгт Нижний Одес, спортсмены и местные жители. Первыми проверили качество новой достопримечательности местные баскетбольные команды, сыгравшие товарищеский матч.

Размер новой универсальной спортивной площадки с современным прорезиненным покрытием – 30,5 на 16,5 метров, она ограждена и оборудована системой видеонаблюдения. Заниматься здесь могут как профессиональные спортсмены, так и любители. Главное – объект находится в шаговой доступности для жителей поселка и наверняка станет еще одним местом притяжения для тех, кто ценит здоровый образ жизни и полезный досуг.