На ремонт школьных маршрутов в Коми потратят более 1 млрд рублей

В 2023 году планируют отремонтировать более 70 километров дорог
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Коми на ремонт школьных маршрутов планируют потратить более 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
В 2023 году планируют отремонтировать 10 школьных маршрутов. Их общая протяженность превысит 50 километров. На эти цели потратят 714,5 млн рублей. В Коми привели в порядок 31 километр региональных автодорог.
Всего в регионе насчитывается более 3 тысяч километров дорог, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов. В ненормативном состоянии находятся 740 километров. Это 23% от общей протяженности. Уйба отметил, что в этом году на ремонт школьных маршрутов выделили еще почти 300 млн рублей. Таким образом, общая сумма превышает 1 млрд рублей.
За счет субсидий в четырех муниципалитетах планируют отремонтировать наиболее разрушенные участки. Их общая протяженность составляет 21,3 километра.
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Работы запланированы на 2023 год (подробности)