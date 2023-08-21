Порывистый ветер и дожди пообещали в Коми 21 августа

В Коми пообещали облачную погоду и порывистый ветер

Синоптики ЦГМС Коми пообещали в республике температуру до +15 градусов, а также небольшой дождь и порывистый ветер до 10 м/с. Прогноз передали на 21 августа.

По предоставленным данным, ожидается облачность, умеренный дождь без существенных осадков. Ночью порывы будут достигать 14 м/с. Температура составит ночью +3...+8, днем +10...+15°С.

В Сыктывкаре 21 августа пообещали переменную облачность без осадков, небольшой дождь и ветер до 10 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +12...+14°С.

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