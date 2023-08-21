Роспотребнадзор Коми рассказал о подходящем времени для выполнения домашнего задания

Роспотребнадзор напоминает, что детей нужно готовить к школе заранее, так как успешная учеба зависит от многих факторов жизни школьника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 1 сентября осталось чуть меньше двух недель и родителям, отправляющих своих детей в школу, стоит позаботиться о их режиме и подготовке к занятиям заранее. Так, сейчас оптимальное время, чтобы вспомнить, какой график будет у ребенка: во сколько он будет вставать, приходить и садиться за учебу.

– Родителям первоклассников особенно важно понимать, что в школе для ребенка меняется все – место пребывания, режим и вид деятельности, которым он следовал первые семь лет жизни, – заявили специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве опубликовали памятку, которая поможет родителям подготовить детей к новому учебному году.