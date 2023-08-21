Из болота торчали только руки и лицо: волонтёр из Коми спасла потерявшегося мужчину в Московской области

Автор фотографий Александр Сайганов (позывной «Штаа»). На фото поисковик Марина (позывной «Марька») и найденный Юрий Константинович.

В Московской области волонтеры «Лиза Алерт», среди которых была поисковик из Сыктывкара Варя с позывным «Пуля», спасли пенсионера, ушедшего за черникой в лес. Мужчина потерялся 17 августа и едва не погиб в топком болоте. О чудесном спасении рассказала опытный поисковик Анастасия «Булка», которая навсегда запомнит торчащие из трясины руку с банкой ягод и открытый рот, жадно глотающего воздух, пенсионера, цепляющегося за жизнь.

Нужно торопиться

Юрий Константинович страдает потерей памяти, однако все же решился уйти в лес и собрать чернику. Родные в этот день его так и не дождались и забили тревогу. Уже на следующий день развернулись масштабные поиски пенсионера, который проводил вторую ночь в лесу...

- 18 августа, получив заявку, мы ещё не знали, что он пошёл в лес, но понимали, что если человек с потерей памяти пропал из СНТ, вокруг которого лес, то нужно торопиться, - рассказывает Анастасия.

Группа Варвары определила зону торфоразработки как приоритетную и стали исследовать каждый куст.

По ее словам, любой поиск - это работа многих людей, однако в этой истории три человека сыграли особую роль - Варя («Пуля»), Люда («Соловушка») и Виталий («Химик»). Они приехали в Москву из Коми, Саратова и Великого Новгорода, чтобы набраться опыта. Все они по крупицам собирали информацию, которая помогла бы найти Юрия Константиновича.

Уже в 21:31 18 августа волонтеры в общем чате получили сообщение: «У нас стоп. Нужна скорая, он в тяжелом состоянии».

- Стоит ли говорить, насколько это был эмоционально тяжёлый момент? Каждый и так понимал, что счёт шёл на часы, а может, и на минуты, когда выяснилось, что Юрий Константинович уже почти ушёл под воду и изо всех сил держал рот над водой, чтобы не задохнуться, - вспоминает Анастасия.

Увидела банку, а затем лицо

Оказалось, что Варвара получила задание проверить одну из ближайших торфоразработок к последнему свидетельству. Обходя с группой болото, сначала она увидела банку с черникой, которая торчала из воды. Юрий Константинович сжимал её так крепко, что руки уже тряслись…

Пенсионера вытащили на берег, сняли мокрую одежду, закутали в тёплое, срочно разожгли костёр. Юрий Константинович согрелся, ему стало немного лучше.

Пенсионер наглотался воды и силы покидали его с бешеной скоростью. Когда волонтеры вытаскивали дедушку из болота, состояние мужчины было критическим. Добровольцы быстро сняли с него всю мокрую одежду, укутали в одеяло и разожгли огонь. Юрий Константинович был эвакуирован из леса, а его жизни теперь ничего не угрожает.

Анастасия признается, что шанс на выживание у пенсионера был бы куда меньше, если Варвара и ее группа не всматривались бы до боли в глазах в каждые куст и кочку.

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