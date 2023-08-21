В Коми стало больше любителей смартфонов и быстрого интернета

Среди телефонов с простым функционалом лидируют аппараты финской компании: чаще всего жители области пользуются моделями Nokia 105 и «легендарной» Nokia 1280

В Коми отказываются от телефонов с простым функционалом в пользу смартфонов. Жители региона в последние два года активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Доля абонентов МегаФона, которые используют смартфоны, за этот период увеличилась на 8 процентных пунктов – до 81%.

По данным оператора, рейтинг гаджетов, которые предпочитают жители республики, возглавляет китайский бренд Xiaomi. Его чаще можно встретить в руках у мужчин. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте – Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет в Коми используют более 150 брендов смартфонов.

Среди телефонов с простым функционалом лидируют аппараты финской компании: чаще всего жители области пользуются моделями Nokia 105 и «легендарной» Nokia 1280, выпущенной более 10 лет назад. Однако число этих телефонов в сети оператора за последние два года уменьшилось более чем на 40%.

«Абоненты все чаще делают выбор в пользу современных и функциональных смартфонов. Вместе с развитием сети четвертого поколения это формирует тренд на ускорение в мобильном интернете. С начала года в Коми число любителей быстрой загрузки видео и файлов, которые активировали услугу pre-5G, выросло в 3,5 раза. Для скоростного выхода в интернет с начала года мы расширили территорию 4G-покрытия и усилили связь в местах плотной городской застройки, рядом с социально-культурными объектами и парковыми зонами в Сыктывкаре, а также установили новые базовые станции в Усинске и окрестностях», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Тренд на замену кнопочных аппаратов более функциональными моделями зафиксирован и у других операторов. Абоненты Yota в Республике Коми также предпочитают использовать продвинутые гаджеты. Доля владельцев смартфонов составляет 72%, а рост за год составил 7 процентных пунктов.