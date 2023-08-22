Более 18 тысяч семей в Коми получили субсидию на оплату коммунальных услуг

В Коми некоторые семьи получили поддержку в размере четырех тысяч рублей коммунальных услуг

По информации минтруда Коми, в 2023 году более 18 тысяч семей получили субсидию в размере четырех тысяч рублей на оплату ЖКХ. По предоставленным данным, такая поддержка предоставляется, если расходы на оплату ЖКХ превышает 22% от совокупного дохода семьи.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2023 года изменился порядок учета доходов граждан при назначении субсидий. Теперь расчет идет исходя из совокупности доходов за последние шесть месяцев, в период с января по июнь 2023.

По информации министерства, субсидия на оплату ЖКУ не предоставляется гражданам, если у них есть задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Подать заявление можно через Центр социальной защиты населения по месту жительства в МФЦ «Мои документы».

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