В Национальной галерее Коми открылась выставка тканевого искусства

В Сыктывкаре открылась выставка лоскутного искусства. Фото автора.

В Национальной галерее Республики Коми начала работу выставка «Лоскутная мозаика Республики Коми. Второй сезон». На ней посетители увидели экспонаты, украшенные разноцветными лоскутками. На открытии выставки побывала и корреспондент «Комсомолки».

Открытие выставки, посвящённой модному лоскутному шитью, началось с номера вокального ансамбля «Апрель» – композиция «Пела мама песню русскую» собрала гостей в зале, где проходила официальная часть мероприятия. После этого всех поприветствовала директор Нацгалереи республики Ирина Чернова.

– Лоскутное ремесло является одновременно старинным и современным живым искусством, поражающее своей сложной простотой и душевностью. Поистине оно не знает границ. Хоть лоскутное ремесло и рождено из остатков ткани, ему всегда удается вдохновиться творческим началом и превратиться в настоящий шедевр, – поведала руководитель учреждения.

Также, по её словам, выставка проходит уже второй раз и представляет новые работы мастеров лоскутного искусства. Яркие кусочки ткани украсили женские сумки, национальные наряды манекен и кукол, а ещё стены Национальной галереи.

Из лоскутков получились живописные картины, среди которых были не только красочные северные узоры, но и города и различные природные явления.

– Целью выставки стало сохранение и развитие лоскутного шитья. Его постарались переоформить в настоящее искусство. Поэтому в галерее можно заметить, что многие вещи, которые раньше находились в быту у наших бабушек, выглядят как дизайнерские. Сейчас подобное создают мастера и художники для современного интерьера, – рассказала куратор выставки Татьяна Дубинина.

Выставка «Лоскутная мозаика Республики Коми. Второй сезон» поразила своей красотой и неординарностью всех посетителей галереи. Они с удовольствием стали рассматривали все красивые экспонаты, которые получились, казалось бы, из простого материала.

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