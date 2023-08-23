Для здоровья и настроения: в парке Сыктывкара спорторганизация провела для детей с инвалидностью полезное утро

Московский врач-ортопед дал советы сыктывкарским родителям, которые воспитывают ребёнка с ДЦП. Фото автора.

В минувшее воскресенье в Кировском парке Сыктывкара организовали физкультурную прогулку для детей с ДЦП при поддержке АНО «Спорт для всех».

На прогулке продемонстрировали современные технические средства реабилитации, такие как пейсер. На встрече ребята с инвалидностью и их родители смогли пообщаться с московским врачом-ортопедом Александром Калачевым, обладающим немалым опытом работы с детьми с ДЦП.

Специалист объяснил, что ребёнку с инвалидностью нужно давать возможность наступать на землю, чтобы ему можно было к ней привыкнуть. Здесь врач подметил следующее:

– Если всё время поднимать и носить ребёнка, то после он будет делать всё, чтобы сохранить ощущение «полёта». Поэтому дитя стоит сразу ставить на твёрдую поверхность, – объяснил Калачев.

В качестве примера врач-ортопед решил помочь одному из детей встать к специальным ходункам, не поднимая его. В итоге юный участник справился с непростой задачей практически самостоятельно. А благодаря поддержке специалистов и участников ему удалось сделать пару шагов.

После небольшой лекции врача о эффективных способах решения проблем ребят пригласили поиграть. Они подбрасывали на круглом разноцветном покрывале игрушечного Смешарика Кроша, учились попадать в цель при помощи шапки-вилки, пролезали в норки, а также танцевали и веселились с аниматорами.

После развлечений наступило время чаепития с пиццей и прочими вкусностями.

– Нам нужно было показать, что каждый ребенок может быть социализирован. У детской площадки в парке мы собрались для того, чтобы дать детям мотивацию и возможность попробовать. Помимо этого, мы хотели, чтобы они провели время на свежем воздухе не только с пользой, но и с большим удовольствием, – отметила директор АНО «ПРОГНОЗКОМИ» Наталья Миронова.

Воскресная прогулка в Кировском парке благотворно повлияла на здоровье детей с ДЦП. Она надолго зарядила их отличным настроением.

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