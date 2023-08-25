В Коми впервые с 2015 года обнаружена особо опасная и заразная болезнь

Еще четыре человека находятся в больнице с подозрением на эту болезнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на пятницу, 25 августа, в Коми зарегистрировали четыре подтвержденных случая заболевания корью и еще столько же случаев подозрения на эту болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

– Все заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары, – отметили в ведомстве.

Уточняется, что половина пациентов – дети. Семь человек не делали прививки против кори. У одного из пациентов течение болезни осложнилось пневмонией. Случаи кори зафиксировали в Ухте, Усинске, Воркуте и Сосногорске. Выяснилось, что болезнь завезли в Коми из Москвы, Подмосковья, Дагестана, Абхазии.

На сегодняшний день по республике все подлежащие охвачены медицинским наблюдением. Медицинское наблюдение должно проводиться в течение 21 дня с момента последнего контакта с заболевшим. Проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям не болевших, не привитых, однократно привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках. Прививки по эпидемическим показаниям контактным в ближайшем окружении проводятся в первые 72 часа, остальным контактным в течение 7 суток с момента установления диагноза, либо с даты последнего контакта. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора поРеспублики Коми.

Напоминаем, что корь высоко контагиозное заболевание. При контакте с больным корью заболевает 9 из 10 не привитых. Вирус кори передаётся по вентиляционным каналам в пределах одного здания. Корь может иметь тяжелое течение, особенно, у детей раннего возраста. Корь опасна осложнениями: средний отит, бронхит, ларингит, пневмония, энцефалит. При беременности заболевание корью может привести к прерыванию беременности, преждевременным родам, аномалиям развития плода.

Единственное средство защиты от болезни – иммунизация. Поэтому призываем отказывающихся от вакцинации пересмотреть свои убеждения и дать согласие на прививку, чтобы предотвратить заболевание.

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