Художник из Сыктвкара перенес «Простоквашино» в мультсериал «Конь БоДжек»

Художник из Коми Прокопий Уляшов продолжает смешивать кино- и анимационные произведения в мэшап-работах

Бывшая звезда телеэкрана Матроскин, безработный Дядя Федор и хипстер Шарик. Так видит художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов известных всем взрослым и детям героев «Простоквашино», если бы они были в мультсериале «Конь БоДжек».

Так, кот заменил главного героя американского произведения. Он уехал из большого города в глухую деревню, где хочет посвятить себя фермерству. К нему присоединяются Дядя Федор, который ничем не занят и не трудоустроен, и Шарик, причисляющий себя к модной субкультуре «хипстерам».

– Вот такой получился микс двух таких разных, но в чём-то таких похожих вселенных. Пропавшая О в названии деревни – конечно же, тоже отсылка на случай из мультсериала, – объясняет Прокопий свою работу, советуя обязательно посмотреть «Коня БоДжека», если вы еще его не видели.

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