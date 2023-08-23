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Общество23 августа 2023 14:17

Физико-математический лицей-интернат Сыктывкара возлавил 10-ку лучших школ Коми

Российское агентство определило десятку лучших школ Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В региональный рейтинг вошли пять образовательных учреждений, расположенных в Сыктывкаре

В региональный рейтинг вошли пять образовательных учреждений, расположенных в Сыктывкаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять школ Коми вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений республики. Согласно списку, составленным Рейтинговым агентством RAEX, первое место топа занял Физико-математический лицей-интернат в Сыктывкаре.

Второе место в рейтинге досталось Ухтинскому техническому лицею, третье - Технологическому лицею Сыктывкара.

Рейтинг составлен по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны

Рейтинг составлен по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны

Всего в топе отмечены пять образовательных учреждений, расположенных в Сыктывкаре, три ухтинские школы, а также по одному учебному заведению Воркуты и Усинска.

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