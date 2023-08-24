Республика Коми отметила День рождения народными гуляниями, концертами, мастер-классами и творческими испытаниями

В 2023 году Республике Коми исполнилось 102 года. Фото автора.

В 2023 году Республике Коми исполнилось 102 года. Это событие 22 августа праздновали во всех городах и районах региона. Гуляния прошли и в самой столице республики.

Мира и добра!

– Собралось очень много людей. Эмоции у всех остались только положительные. День республики принёс всем пользу, и напомнил в очередной раз, что нужно любить свой родной край, – подчеркнули организаторы.

Многие интересные мероприятия в честь Дня республики проходили под открытым небом. К примеру, на Стефановской площади жители и гости города могли принять участие в акции «ЗнакКоми», побывав на концерте, где выступали музыкальные творческие коллективы и солисты республики. После каждого номера ведущие расспрашивали артистов об их родном крае и какие пожелания они дарят республике. Участники концерта, которые приехали из Удоры, Прилузья, Корткеросского и других районов Коми, озвучили очень тёплые слова:

– Мы бы хотели, чтобы наша республика процветала, а её жители смогли ощутить, что они богаты и счастливы внутри. Ведь свой родной край мы любим за его добрых людей и природу. Нам очень повезло родиться в таком месте как Коми, и хочется, чтобы наша родина продолжала дальше развиваться. Мира и добра всем!

День российского флага

Неподалеку от концертной площадки была подготовлена интересная фотозона – подарок от Сысольского района, где собралось немало людей. Каждый желающий мог сделать снимок рядом с соломенными фигурами лося и медведя. Чуть дальше можно было встретить художников, которые рисовали на фигурах пасов или раскрашивали коми узоры яркими красками.

За памятником Владимира Ленина тоже проходили увлекательные мероприятия. Для юных посетителей Национальный музей Коми подготовил показ анимационных фильмов, а Молодёжная библиотека региона провела викторину. Все желающие могли отдохнуть на забавных качелях из ткани и услышать, как звучит музыкальная пила и варган.

Праздничная программа ждала жителей и гостей столицы Коми и в Кировском парке Сыктывкара. Каждый желающий мог почувствовать себя стрелком, непревзойденным бойцом или воином на корабле. Горожане также могли принять участие в мастер-классах и квестах, проверить знания в области литературы и национальной кухни и даже обучиться программированию.

Кроме Дня республики, в Кировском парке отмечали и День российского флага. В честь этого события на сцене выступили шоу-балет «Виктория», эстрадная студия «Тоника», Кристина Рыбалко.

В стенах учреждений

Республиканские госучреждения культуры организовали День рождения Коми в своих стенах. Например, Национальная детская библиотека С. Я. Маршака приготовила для юных читателей путешествие в землю предков Биармию, во время которого школьники и их родители получили больше знаний о родной республике и попробовали свои силы в различных творческих испытаниях.

В Национальной галерее Коми сотрудники провели акцию «Менам муса Коми му», посетители поучаствовали в мастер-классах и побродили по экскурсии.

ЦКИ «Югор» и Национальный архив РК устроили День открытых дверей с посещением выставки «Клюква. Море» и архивного квеста.

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