В первые классы Коми в 2023 году отправятся 11 тысяч детей

Система образования Коми готова к новому учебному году, заявил глава республики Владимир Уйба Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, сколько первоклассников переступят пороги школ в этом году в Коми. Как сообщил глава республики Владимир Уйба, в учебные учреждения региона поступили 11 тысяч детей. Также, по его словам, 1 сентября в детские сады отправятся около восьми тысяч малышей.

Всего дошкольников, учеников и студентов готовы принять 772 организации республики. Из них шесть тысяч первокурсников примут региональные техникумы и колледжи, а пять тысяч человек поступили в вузы.

Владимир Уйба добавил, что вся система образования Коми готова к началу нового учебного года.

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