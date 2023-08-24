«Обычная жизнь»: «КП-Коми» проверила дом, в котором заподозрили заражение корью

Один из подъездов дома №183 по улице Карла Маркса закрыли на карантин из-за кори. Фото: Наталья ВОЛКОВА

В Сыктывкаре подъезд дома на улице Карла Маркса, 183 закрыли на карантин из-за кори. Об этом сообщили местные жители изданию БНК. По их словам, медик обошел жильцов и заявил, что весь подъезд под ограничениями.

Корреспондент «КП-Коми» побывал на месте предполагаемого очага заражения, однако внутрь заходить не стал из соображений безопасности, однако то, что он увидел, вряд ли можно назвать карантином.

- Там ничего нет: ни вывесок, ни объявлений о карантине. Входят и выходят спокойно, люди с собаками гуляют. Обычная жизнь кипит, - поделился корреспондент «Комсомолки».

Никаких признаков карантина корреспондент издания не обнаружил. Фото: Наталья ВОЛКОВА

Оперативный ответ от регионального Минздрава получить не удалось. Как только в пресс-службе ведомства разъяснят ситуацию по кори, мы опубликуем комментарий министерства.

Напомним, ранее шесть человек, двое из которых дети, обратились за медицинской помощью с симптомами кори. Все пациенты были изолированы, точный диагноз им не был сразу поставлен. Об этом 11 августа стало известно на пресс-конференции в минздраве Коми. Предварительный диагноз назывался «корь». Случаев заболевания в республике не было уже с 2015 года.

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