В Коми пообещали дожди вместе с температурой воздуха +14°С

В республику вместе с прозладной погодой придут дожди

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 25 августа. По предоставленным данным, сегодня ожидается облачная погода с умеренным дождем и порывистым ветром.

Скорость ветра местами достигнет 13 м/с. В целом в республике порывы будут от 6 до 11 м/с. Что касается температуры воздуха, то днем она составит +9...+14°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду, небольшой дождь и северо-западный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +11...+13°С.

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