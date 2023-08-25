«Северный мёд не хуже алтайского»: пчеловодческая ферма семьи Воробьёвых из Пажги на протяжении 20 лет радуют жителей Коми

Дмитрий и Сергей Воробьёвы. Фото: Нина ЮШКОВА

Предприниматели в Коми не устают удивлять – занимаются производством продукции, которая не традиционна для нашего края. И сыродавленные масла, и обжарка кофе, и многое другое. Ещё одно занятие, характерное для жителей южных регионов,–пчеловодство. Сегодня познакомим читателя с семейной пчеловодческой фермой Воробьёвых из села Пажги, которые на протяжении 20 лет радуют жителей Коми наивкуснейшим мёдом.

Пчелиные домики

На своей пасеке в Пажге 69-летний Сергей вместе с 42-летним сыном Дмитрием содержат более 40 пчелосемей. Поначалу мёд собирали только для себя, но ежегодно спрос на натуральный и качественный продукт рос, и помимо родственников к семье стали приходить друзья и знакомые за порцией полезности.

Пчелиные домики. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я с детства помогал отцу на пасеке, узнавал все нюансы пчеловодства. Когда вырос, много лет проработал в сфере недвижимости, но душа не лежала. Когда стал перебирать варианты, остановился на пчеловодстве, на том, что мне действительно нравится, – рассказывает Дмитрий.

Ошибочное предположение, что деятельность у пасечников сезонная. На самом деле, помимо сбора мёда, идёт большая подготовительная работа: строительство ульев и рамок для сот, организация идеальной зимовки для пчёл – то есть подготовки помещения, в котором будет обеспечена постоянная температура в пределах от нуля до пяти градусов. В начале апреля ульи выносятся на улицу для того, чтобы выпустить подопечных на первый облёт – «сходить в туалет», так сказать. Это очень важно, потому что зимой пчёлы, как медведи, пребывают в состоянии анабиоза – лишь немного кушают мёд, разбавленный со специально подготовленным сахарным сиропом, который добавляется не для экономии, а для сохранения жизни и здоровья пчёл.

Фото: из личного архива героев публикации

Как появляется цветение – даже вербы, пчёлы вылетают и собирают пыльцу. А ещё пасечник каждые 10 дней занимается уборкой пчелиных домиков, хотя первый урожай в Коми снимается лишь в середине июля.

Где родился – там полезно

Семья Воробьёвых приобретает пчёл с питомников. Все они ведут себя по-разному, если им что-то не нравится, то всё – могут и не прижиться, и не размножаться. Или наоборот –несмотря на хорошую производительность мёда, пасечникам пришлось однажды отказаться от одного вида – средне-русской пчелы. Они были настолько агрессивные, что не давали своим хозяевам заниматься домашними, бытовыми делами – жалили, и без маски даже невозможно было выйти во двор. Сейчас любимый вид Бакфаст – скрещенные итальянские и средне-русские пчёлы, они более покладистые, не злые и не роятся.

– Пчёлы всегда требуют ухода. Когда они заболевают, мы опрыскиваем их специальным травяным отваром – пчёлы облизывают друг друга и тем самым получают лекарство внутрь. Мёд всегда проверяется специалистами – раз в год мы сдаём продукцию в лабораторию. Проводится проверка на наличие пестицидов. Ещё мёд изучают на полезность и натуральность, этот показатель называется диастазное число. У нас он равен 28, отличный показатель. Высокогорные, алтайские, дальневосточные меда, которые считаются самыми полезными, имеют показатель 34-35, но северный мёд тоже очень полезен. Есть версия, что человеку нужно кушать то, что выращивается в той местности, где он родился и проживает, – говорит Дмитрий.

Фото: из личного архива героев публикации

Только горошинку

В Коми основной медонос – это Иван-чай, жёлтый донник и борщевик. Кстати, мёд из борщевика отличается высокой ценностью. Семена, листья, корни обжигающего растения содержат много полезных веществ, которые на наш организм действуют успокаивающе, а в народной медицине применяются при спазмах, судорогах, анемии и депрессии. С пыльцой и нектаром полезные микроэлементы также попадают в мёд. Ещё пользу несут и другие продукты пчеловодства – прополис, перга, маточное молочко, пчелиный воск, пыльца.

– Пыльца растений действует как иммуностимулятор, прополис тоже несёт пользу, если грамотно его применять. Например, мёд с прополисом – это маркетинговый ход. Чтобы был эффект, его необходимо настаивать на спирту или же прожевывать небольшое количество – горошинку. Ещё мы продаём соты в рамках, они у нас запечатываются в неизменном виде в вакуумную упаковку, тем самым сохраняются все полезные вещества, мёд не вытекает с ячеек, остаётся запаянный пчелиным клеем, а срок хранения такого продукта 4-5 лет, – утверждает пчеловод.

Качество и доверие

Рамки с сотами – это то, на что предприниматель особенно выделяет среди своего производства.

Продажа сот - это то, на чём делают акцент предприниматели. Фото: Нина ЮШКОВА

–У меня есть постоянный клиент, который покупает именно рамки с сотами. Его подрал медведь в лесу и повредил определённые позвонки, что отразилось на работе ЖКТ. Врачи посоветовали ему кушать мёд прямо из сот, чтобы восстановиться и поддерживать свой организм. Он нашёл меня, доверяет нашей продукции. Клиенту помогает – это главное, – вспоминает собеседник.

Для Дмитрия пчеловодство – это не только любимая профессия, но и образ жизни. А в приоритете – качество и доверие потребителя.

Прямая речь

Заместитель Председателя правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко. Фото: Администрация Главы Республики Коми

– Для самозанятых м предпринимателей малого и среднего бизнеса в Коми действует широкий спектр господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Каждый желающий может обратиться в Центр «Мой Бизнес» Коми и подробнее узнать, как начать бизнес с нуля, развиваться, выводить продукцию на различные площадки. Минэкономразвития, промышленности и транспорта региона всегда поддерживает добрые начинания и хорошие инициативы бизнес-сообщества во благо нашего региона, – отметил заместитель Председателя правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко.

КСТАТИ

Место для жизни

В России живёт 93-летний Владимир Кашковский, который с 12 лет занимается пчеловодством: «Уникальны эти насекомые во всём, у них свой метод общения. Например, пчёлы-разведчики возвращаются в колонию и посредством танца докладывают о местонахождении и качестве того, что они нашли – нектара или пыльцы, а могут ещё сообщать о воде, растительной смоле или даже новом месте для жизни».

Труженицы. Фото: Нина ЮШКОВА

Статистика

По информации Комистата, пчеловоды Коми собрали в 2022 году 17 тонн мёда, что составляет 78% прироста к урожаю за 2021 год.

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