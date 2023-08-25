Дожди и заморозки: какими будут последние выходные августа в Коми

Метеорологи Коми дали прогноз на последние выходные лета
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Коми ожидаются по-осеннему холодные последние выходные августа. Об этом свидетельствует прогноз региональных метеорологов.
По их информации, завтра, 26 августа, в Коми прогнозируются дожди. Столбик термометра ночью опустится до +1 градуса, а днем поднимется до +13 градусов. Ожидается, что в субботу будет дуть северный ветер, скорость которого будет достигать 11 м/с.
Последнее августовское воскресенье принесет с собой заморозки. Температура воздуха опустится до -1 градуса, сообщили синоптики.
- В воскресенье ночью на севере Коми местами возможны заморозки до -1°С, днем потеплеет до +8...+13°С, - заключили специалисты.
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