Дожди и заморозки: какими будут последние выходные августа в Коми

Метеорологи Коми дали прогноз на последние выходные лета Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми ожидаются по-осеннему холодные последние выходные августа. Об этом свидетельствует прогноз региональных метеорологов.

По их информации, завтра, 26 августа, в Коми прогнозируются дожди. Столбик термометра ночью опустится до +1 градуса, а днем поднимется до +13 градусов. Ожидается, что в субботу будет дуть северный ветер, скорость которого будет достигать 11 м/с.

Последнее августовское воскресенье принесет с собой заморозки. Температура воздуха опустится до -1 градуса, сообщили синоптики.

- В воскресенье ночью на севере Коми местами возможны заморозки до -1°С, днем потеплеет до +8...+13°С, - заключили специалисты.

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