«Спасите ваши деньги»: жителей Коми предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники активизировались на теме о цифровом рубле Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Коми предупреждают о новом виде мошенничества. Как рассказали в пресс-службе Нацбанка республики, аферисты используют цифровой рубль для того, чтобы выманить у доверчивых граждан их деньги.

Так, мошенники присылают пользователям мессенджеров ложную информацию о внедрении в банковские операции цифрового рубля и ужасных последствиях его использования. Они запугивают жителей Коми страшилками, что все их деньги под угрозой и их нужно спасать, перечислив средства на «безопасный счет»

– Отделение Банка России по Республике Коми предупреждает, никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации, – обратились к жителям Коми в Нацбанке.

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