Синоптики пообещали в Коми дожди и порывистый ветер

В эту субботу пообещали дождливую погоду

В Коми 26 августа, в субботу, пообещали умеренные дожди и ветренную погоду. Об этом соообщили в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, на территории региона ожидается облачная погода и умеренный дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +8...+13°С.

В Сыктывкаре 26 августа пообещали небольшой дождь и ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +10...+13°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дожди и заморозки: какими будут последние выходные августа в Коми (подробнее)