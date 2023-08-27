Пропавшего красноармейца из Удорского района Коми опознали по медальону

Пропавшего красноармейца Николая Ивкина из деревни Муфтюга Удорского района Республики Коми опознали по медальону. Он погиб у деревни Ново-Ожибоково, когда армия прорывалась в Ржев. 25 августа 1942 года солдат отправил прощальное письмо.

Боец на протяжении долгого времени считался пропавшим без вести. В апреле текущего года поисковики отряда «Пионер» обнаружили останки Николая Ивкина на плацдарме «212-й километр».

Фронтовика похоронили 23 августа на мемориальном кладбище в селе Веригино Зубцовского района Тверской области со всеми почестями. Правнуки и праправнучки присутствовали на его похоронах.

Семья Николая Ивкина привезет землю с воронки, где был обнаружен его медальон, в родное село на могилу вдовы Прасковьи Ивановны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До конца сентября на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск ограничили движение (подробнее)