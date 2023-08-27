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Общество27 августа 2023 12:00

Пропавшего красноармейца из Удорского района Коми опознали по медальону

Фронтовика похоронили 23 августа в Тверской области со всеми почестями
Источник:kp.ru
Пропавшего красноармейца из Удорского района Коми опознали по медальону

Пропавшего красноармейца из Удорского района Коми опознали по медальону

Пропавшего красноармейца Николая Ивкина из деревни Муфтюга Удорского района Республики Коми опознали по медальону. Он погиб у деревни Ново-Ожибоково, когда армия прорывалась в Ржев. 25 августа 1942 года солдат отправил прощальное письмо.

Боец на протяжении долгого времени считался пропавшим без вести. В апреле текущего года поисковики отряда «Пионер» обнаружили останки Николая Ивкина на плацдарме «212-й километр».

Фронтовика похоронили 23 августа на мемориальном кладбище в селе Веригино Зубцовского района Тверской области со всеми почестями. Правнуки и праправнучки присутствовали на его похоронах.

Семья Николая Ивкина привезет землю с воронки, где был обнаружен его медальон, в родное село на могилу вдовы Прасковьи Ивановны.

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