С завтрашнего дня соцучреждения Сыктывкара смогут подать заявку на запуск тепла

В администрации Сыктывкара подписано постановление, согласно которому с 28 августа теплоснабжающие организации должны подать тепло в учреждения соцзащиты населения, учебные заведения, лечебные и детские учреждения

Владельцы социально-значимых объектов должны будут подготовить теплоэнергоустановки к принятию теплоносителя и теплоэнергии.

С 28 августа 2023 года подаваться тепло в социальные учреждения столицы Коми будет в рабочем порядке по заявкам руководителей.

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