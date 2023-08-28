При поддержке ЛУКОЙЛа заменили окна в школах Вуктыла, Нижнего Одеса и Яреги

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Работы велись в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ЛУКОЙЛом. Преобразились СОШ №1 города Вуктыла, СОШ №1 поселка Нижний Одес и СОШ №15 поселка Ярега.

Школа – это второй дом для детей. Здесь они взрослеют, учатся и общаются. Современные окна – это не только сохранение тепла: они придают эстетический вид зданию и внутри, и снаружи, обеспечивают безопасность участников образовательного процесса.

Школа – это второй дом для детей. Здесь они взрослеют, учатся и общаются.

В школе №15 Яреги установили 170 пластиковых окон, в СОШ №1 Нижнего Одеса – 240. В первой школе Вуктыла заменили 124 окна, здесь обновление совпало со знаменательной датой.

– В этом году у нашей школы юбилей: исполняется 50 лет. Столько же стояли и деревянные окна, – говорит исполняющая обязанности директора вуктыльской СОШ №1 Марина Хотюн. – Спасибо нефтяникам за такой подарок и мастерам за добросовестность и профессионализм! Теперь наши ученики будут получать знания в теплых и светлых кабинетах.