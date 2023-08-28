Циклон покидает Коми. Какими будут последние дни августа 2023 года

Циклон с ненастной погодой покидает наш регион. Фото: архив "КП"

Стал известен прогноз погоды на последние дни августа в Коми. По словам республиканских синоптиков, циклон уходит из региона и уносит с собой дожди и холод.

- Циклон с ненастной погодой покидает наш регион. На смену с северо-запада распространится область повышенного атмосферного давления, влияние которой сохранится до конца августа, - рассказали метеорологи.

Уже с завтрашнего дня, 29 августа, в Коми перестанут лить дожди, однако на смену осадкам придет густой туман, который осложнит ситуацию на дорогах. Также синоптики предупреждают: могут быть ночные заморозки. Температура воздуха по ночам может опуститься до -1 градуса.

- Днем тепло будет возвращаться, ожидается в пределах +14...+19 градусов, - пообещали синоптики.

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