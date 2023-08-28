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Звезды28 августа 2023 13:00

«Как отплясала концерт - загадка»: в Коми звезда шоу-бизнеса Юлианна Караулова провела концерт с переломом пальца

Юлианна Караулова провела концерт в Воркуте на День Шахтёра с переломом пальца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Юлианна Караулова отработала концерт в Воркуте на День Шахтёра с травмой. Фото из личного архива певицы

Юлианна Караулова отработала концерт в Воркуте на День Шахтёра с травмой. Фото из личного архива певицы

В Воркуте отгремел концерт в честь Дня шахтера. Приглашенной звездой в этом году стала известная певица Юлианна Караулова. Праздничное шоу, как оказалось, артистка провела с серьезной травмой.

До приезда в Заполярье 35-летняя певица сломала мизинец. Она ударила ногу, когда укладывала ребенка спать. Все это время нога звезды болела и ныла, однако диагноз она узнала лишь после концерта.

- И все-таки перелом. Повезло, что без смещения. Как отплясала два концерта - загадка, - поделилась новостями Караулова в соцсетях.

По ее словам, врачи запретили ей носить каблуки на пять недель.

- Кайф, что на мизинцы гипс не накладывают, буду ходить в повязке, - заключила певица.

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