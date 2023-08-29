Готовность к началу отопительного сезона в Коми составляет 87%

Министр строительства и ЖКХ Республики Коми Андрей Чибисов в ходе заседания правительства региона рассказал, что готовность к началу отопительного сезона в республике составляет 87%.

Министр ЖКХ сообщил, что на сегодняшний день в Коми продолжается подготовка к зиме, запасы топлива сформированы, поскольку бесперебойное топливообеспечение объектов теплоснабжения - это одна из важных задач работы.

В настоящее время на источниках теплоснабжения сформированы запасы 56,7 тысяч тонн угля (119,2% от плана), 9,2 тысяч кубометров дров (107,4% от плана) и 32,55 тысяч тонн мазута (98,13% от плана).

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