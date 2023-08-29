Лось из Коми появился на стене дома в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском на фасаде жилого дома появился лось из Республики Коми. Сохатого изобразил художник-граффитист Сергей Салин.
Мурал расположен на стене дома №19 по улице Карла Маркса. Таким образом, художник передал «привет» лосеферме Печоро-Илычского заповедника.
Сергей Салин, будучи волонтером лосефермы, ранее украсил объекты в поселке Якша Троицко-Печорского района Коми.
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