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Общество29 августа 2023 10:50

Лось из Коми появился на стене дома в Петропавловске-Камчатском

На фасаде дома в Петропавловске-Камчатском появился лось из Коми
Источник:kp.ru
Лось из Коми появился на стене дома в Петропавловске-Камчатском

Лось из Коми появился на стене дома в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском на фасаде жилого дома появился лось из Республики Коми. Сохатого изобразил художник-граффитист Сергей Салин.

Мурал расположен на стене дома №19 по улице Карла Маркса. Таким образом, художник передал «привет» лосеферме Печоро-Илычского заповедника.

Сергей Салин, будучи волонтером лосефермы, ранее украсил объекты в поселке Якша Троицко-Печорского района Коми.

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