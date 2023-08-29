Ощутить дыхание Севера: жители столицы Коми могут побывать на знаменитом плато виртуально

Фото: ЦКИ «Югор».

В минувшую пятницу, 24 августа, в Зефирном зале Центра культурных инициатив «Югор» открылась первая персональная выставка работ известного в Коми фотографа Виктора Квасова «На пути к великанам», посвящённая прекрасным и волшебным местам, – плато Маньпупунёр и государственному Печоро-Илычскому заповеднику. На открытии экспозиции побывала и корреспондент «Комсомолки».

Фото: ЦКИ «Югор».

Каменные идолы

– На фотографиях я хотел показать, что у нас на Севере есть красивейшие места. И среди них – столбы выветривания Маньпупунёр, с которыми знакомы далеко не все. Этот геологический памятник нужно беречь, чтобы он оставался визитной карточкой Коми края, придавал исключительный шарм нашей республики и привлекал туристов со всего мира, – поделился автор выставки и государственный инспектор заповедника Виктор Квасов.

И действительно, как отмечали гости центра «Югор», фотоработы Виктора в полной мере отражают земную красоту и величие плато Маньпупунёр. По словам фотографа, плато с высокими каменными идолами давно стали для него вторым домом. И для многих путешественников, даже многих других стран, образ Республики Коми ассоциируется именно с его работами, привлекая с каждым годом на плато всё больше туристов.

Фото: ЦКИ «Югор».

Магическое место

На открытии выставки неповторимую атмосферу Северного Урала создал солист Коми республиканской филармонии Алексей Исаков, исполнив завораживающие песни на коми языке «Вой туй» и «Дзирдав шондi».

С приветственным словом выступили чиновники: сенатор РФ Елена Шумилова, первый замминистра культуры и архивного дела Коми Константин Баранов и глава администрации МР «Троицко-Печорский» Алексей Целищев. Гости отметили талант автора и поблагодарили его за представленную возможность посетителям Центра ощутить дыхание Севера и прикоснуться к одному из семи чудес России.

– Это магическое место завораживает и имеет мощную энергетику, которую стоит ощутить хотя бы раз в жизни, – сошлись в единодушном мнении практически все присутствующие.

На каждом изображении знаменитые останцы запечатлены в разное время года и суток, чтобы зритель имел возможность хотя бы мысленно «побывать» в каждом моменте. Снежная пелена, палитра оттенков флоры и фауны Северного Урала была настолько притягательной, что некоторые гости фотографировались на фоне снимков Виктора. Для более глубокого погружения в загадочный природный мир плато, в одном из углов зала выставки организаторы расположили оранжевую походную палатку на травяном ковре. Между тем, экспозиция дополнена интерактивными зонами: можно сфотографироваться на фоне пейзажа плато, «оказаться» на Маньпупунёр в режиме реального времени с помощью очков виртуальной реальности, узнать истории и легенды про великанов, прослушав аудиогид. Выставка работает до 24 сентября.

Фото: ЦКИ «Югор».

Кстати

До 30 сентября в ЦКИ «Югор» можно посетить выставку «Клюква. Море». Каждый год, начиная с 2011 года, группа художников и фотографов Коми и других регионов России уезжают в художественно-этнографические экспедиции, собирают материал для своих работ, а затем представляют результат на выставке. В этом году девять человек, в том числе художники из Ярославля и Ижевска, продолжили странствие и изучение просторов республики. Участники отправились в Воркуту, побывали на севере в тундре, посетили знаковые места, познакомились с жизнью и бытом оленеводов. Работа над проектами завершилась в формате арт-резиденции в Усть-Куломском районе в деревне Малый Аныб на базе «Мишкин лес».

Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ, Елена СЕРГЕЕВА.

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