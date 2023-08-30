Синоптики пообещали в Коми 30 августа туманы и дожди

В Коми придут туманы и пасмурная погода

Синоптики передали прогноз погоды на 30 августа. По предоставленным данным, в республике пообещали переменную облачность, небольшой дождь и туманы. О погоде рассказали в ЦГМС Коми.

Метеорологи сообщили, что ветер придет в регион северный со скоростью от 2 до 7 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +14...+19°С.

В Сыктывкаре 30 августа ожидают переменную облачность без осадком и северный ветер 1-6 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +15...+17°С.

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