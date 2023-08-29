Куба, Израиль и Вьетнам: где еще побывали туристы из Коми этим летом

У россиян самым популярным направлением по-прежнему остаётся Турция

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с прошлым годом туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Жители Коми в этот летний сезон также стали чаще путешествовать по миру. За границу выехало на 18% больше туристов, чем годом ранее. Отдыхающие уже успели побывать более чем в 60 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Черногория, Китай, Саудовская Аравия, Египет, Тайланд – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказалась Абхазия, для отдыха эту страну выбрал каждый пятый турист из Коми. В пятерку популярных направлений также вошли Турция, Грузия, Египет и ОАЭ. Также среди направлений, к которым появился интерес в этом году, Куба, Чехия, Израиль, Кипр, Австралия и Вьетнам.

У россиян самым популярным направлением по-прежнему остаётся Турция. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на жару в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Отдыхающих также интересовал Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов, а Тунис принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма – поток в этом направлении увеличился на 39% – в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Также россияне распробовали и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу – более чем в четыре раза. А вот интерес к отдыху на островах упал – в Доминикану и на Мальдивы приехало на 15% и 8% меньше людей соответственно.