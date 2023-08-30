«Минусы очевидны»: Виктория Лопырева и бывший первый зампред Коми Игорь Булатов проводили 4-летнего сына в школу

Сын звездной четы пошел в школу в четыре года. Фото из личного архива Виктории Лопыревой

Игорь Булатов, занимавший пост первого зампреда правительства Коми, вернулся к четырехлетнему сыну Марку Лео и к жене Виктории Лопыревой. Мужчина прилетел в Дубай, чтобы проводить ребенка в школу.

По словам фотомодели, школу для мальчика она начала искать еще в прошлом году и нашла лучшее образовательное учреждение для своего ребенка в Дубае. Лопырева честно призналась, что долго сомневалась, нужно ли отдавать Марка так рано в школу, однако плюсы перевесили.

- Из плюсов - хороший английский, минусы очевидны - слишком рано... слишком. Но я все же решилась, - поделилась она.

Проводить в школу Марка Лео приехал и его отец Игорь Булатов, с которым Лопырева рассталась еще год назад. Сначала телеведущая просто сняла кольцо, затем перестала выкладывать общие фото, позже стало известно, что у красотки появился новый мужчина.

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