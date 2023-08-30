«На любой вкус и цвет»: во сколько обойдется букет учителю на 1 сентября в Сыктывкаре

Сколько денег уйдёт сыктывкарцам, чтобы собрать букет первоклассника, узнала «Комсомолка»

Главный атрибут и талисман на удачное начало школьного пути для первоклассников - это, конечно, букет для первого учителя.

Уточняем, это не обязательное требование, но все же традиция подарка из красивых и ярких цветов живо. Ранцы, большие банты, мел, ведро с букетами из астр - у многих именно такие ассоциации!

За сколько же сейчас в Сыктывкаре обойдётся букет на 1 сентября? Веточка хризантем в упаковке варьируется от 250 до 500 рублей. А пышный букет из этих цветов можно собрать и на 1000. К тому же есть выбор различной цветовой гаммы.

Веточка хризантем в упаковке варьируется от 250 до 500 рублей. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Плотные розы стоят от 120 рублей за штуку? То есть на 600-700 рублей можно приобрести вполне милый букетик.

Милую веточку ромашек продают за 300 рублей. Из пару таких веточек получается достойная композиция.

Для самых щедрых родителей могут сделать красивый букет и на 4000-5000 из различных видов цветов. Тут только дело вкуса и финансов.

Для самых щедрых родителей могут сделать красивый букет и на 4000-5000 из различных видов цветов. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Добавим, что в среднем по России индекс букета (соотношение стоимости букетов к началу учебного года и общих затрат на подготовку ребенка к школе) оказался равным 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в полтора раза.

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