«Услышали, что кто-то кричит»: в Сыктывкаре на реке Вычегда спасли тонувших девушку и пожилого мужчину

На планерке администрации Сыктывкара наградили спасателей, дежуривших на реке летом, и экипаж катера «Лая»

В Сыктывкаре наградили экипаж катера «Лая» и спасателей, дежуривших на реке летом, которые спасли двоих тонувших - пожилого мужчину и девушку. Инцидент произошел в августе этого года.

Капитан судна Сергей Турьев услышал крики о помощи. Быстро поняв, что в Вычегде кто-то тонет, они отправились к погибавшим. Турьев и его моторист Сергей Панюков прыгнули в воду и вытащили людей из воды.

Капитан и моторист Сергей Панюков вытащили из воды и доставили на берег двух человек, девушку и пожилого мужчину

- Я услышал крики о помощи со стороны Алёшино. После оперативной оценки ситуации судно было направлено на помощь утопающим, - коротко рассказал сам капитан «Лая» о своем героическом поступке.

Оказалось, что девушка стала тонуть и на помощь к ней бросился пожилой сыктывкарец. Однако силы покинули пенсионера и они оба чуть не погибли.

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