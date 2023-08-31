Небольшие дожди и северный ветер пообещали в Коми

В Коми ожидают небольшие осадки

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 31 августа. По предоставленным данным, на территории региона ожидаются дожди и туманы с северным ветром.

Скорость ветра составит в среднем 4-9 м/с. Температура ночью +4...+9, при прояснении заморозки до -2, днем +16...+21°С.

В Сыктывкаре 31 августа пообещали малооблачную погоду без осадков и температуру воздуха от 4 до 9 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +18...+20°С.

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