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Общество31 августа 2023 12:20

Синоптики Коми рассказали о погоде в День знаний

В День Знаний в Коми температура воздуха прогреется до +22 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми ночью и утром й сентября местами опустится туман

В Коми ночью и утром й сентября местами опустится туман

Стало известно, каким будет начало сентября в Коми. По сообщению синоптиков, День Знаний принесет с собой теплую погоду и туман.

Метеорологи обещают, что столбик термометра завтра, 1 сентября, поднимется до +22 градусов. Однако ожидается, что в пятницу будет дуть сильный ветер, скорость которого будет достигать 12 м/с.

В целом, жителей Коми ждет облачная и сухая погода.

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