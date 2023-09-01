Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2023 4:15

В Коми в первый день учебы ожидают погоду без осадков

В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 1 сентября
Источник:kp.ru
В Коми 1 сентября ожидается ясный день

В Коми 1 сентября ожидается ясный день

По прогнозу синоптиков, в Коми 1 сентября ожидается облачная погода с туманами и порывистым ветром. В то же время, как передали в ЦГМС региона, температура воздуха дойдет до +22°С.

По информации ведомства, в течение дня ожидают переменную облачность без осадков. Туман будет утром. Скорость ветра достигнет 12 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +17...+22°С.

В Сыктывкаре 1 сентября ожидают переменную облачность и ветер со скоростью 1-5 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +20...+22°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Небольшие дожди и северный ветер пообещали в Коми (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ