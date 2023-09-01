В Коми в первый день учебы ожидают погоду без осадков

В Коми 1 сентября ожидается ясный день

По прогнозу синоптиков, в Коми 1 сентября ожидается облачная погода с туманами и порывистым ветром. В то же время, как передали в ЦГМС региона, температура воздуха дойдет до +22°С.

По информации ведомства, в течение дня ожидают переменную облачность без осадков. Туман будет утром. Скорость ветра достигнет 12 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +17...+22°С.

В Сыктывкаре 1 сентября ожидают переменную облачность и ветер со скоростью 1-5 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +20...+22°С.

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