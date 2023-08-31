Названа средняя зарплата в Коми

Самые высокие зарплаты по прежнему зафиксированы в сфере по добыче полезных ископаемых

Стал известен размер средней зарплаты в Коми. Согласно данным Комистата за июнь, в среднем жители региона получают более 80 тысяч рублей. Рост составил 15% по сравнению с 2022 годом.

- В Коми среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 80 084 рубля, - говорится в исследовании.

Отмечается, что в мае показатель был выше. Тогда размер начисленной зарплаты был равен 86 тысячам рублей.

Больше всего в Коми зарабатывают сотрудники сферы по добыче полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения, а также ученые.

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