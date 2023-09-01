Медведи из Коми Ворчун и Толстун наели бока и вдоволь уплетают спелую рябину

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Тверской центр спасения медвежат-сирот обрадовал своих подписчиков новым видеороликом о своих подопечных. В числе «Большой десятки» – таких же спасённых медведожизней – наши будущие цари пармы Ворчун и Толстун.

На этот раз подопечных решили побаловать красной, сочной, кисленькой и самой спелой рябиной, которая является деликатесом для медведей. На видео мы видим бравую десятку, которая с большим нетерпением поедает свою любимую ягодку. Все без исключения жуют, чавкают и иногда порыкивают от удовольствия.

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Мишки очень заметно набрали в весе и росте, мордочки стали ещё шире, а пасти мощнее. Думаем, что они вот-вот станут выпускниками Центра.

Напомним, там сейчас воспитываются и наедают бока медвежата из Коми – Ворчун и Толстун. Поначалу малышей было трое, они беззаботно жили со своей мамой-медведицей, но её спугнули лесозаготовители во время своих работ. Благо, они заметили детенышей и стали их спасать. Так, трое деток оказались в центре спасения в Твери. К сожалению, выжило только двое – Ворчун и Толстун. Сейчас подростки переведены на уличное содержание, которое приближено к естественной среде обитания, а совсем скоро они вернуться назад в Коми.

Ещё одна бывшая воспитанница Центра Пужа уже обитает в Коми. Пужа потеряла свою маму и вышла к людям в истощенном состоянии. Благодаря специалистам из Твери Пужа с четырёх килограмм набрала двадцать пять и переехала в Койгородский национальный парк.

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