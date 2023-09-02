В субботу в Коми до 24 градусов тепла

В регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 2 сентября, в Коми будет переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами синоптики прогнозируют туман. В регионе ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса, а на крайнем северо-востоке – 14-19.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Осадков в столице Коми не будет. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса.

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