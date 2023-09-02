После взрыва газа в Коми задержали сборщика мебели: его могут посадить на два года

Пострадавшей 71 год. Фото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района

В Сыктывдинском районе в отношении 24-летнего жителя Сыктывкара завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе сыктывкарец оказывали услуги по сборке кухонной мебели 71-летней женщине. Молодой человек подключил к газу плиту. Однако он не проверил надежность соединения. Из-за этого произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате женщина попала в больницу с ожогами.

Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются закреплением доказательственной базы. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 1 сентября в пятиэтажном доме в Выльгорте произошел взрыв газа. В результате пострадала пожилая женщина. Ее увезли в больницу с ожогами. Кроме того, 60 жильцов эвакуировали. Был создан оперативный штаб для решения вопросов по устранению последствий взрыва. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые осматривают дом на разрушение конструкции дома. В СК сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. В доме, где произошел взрыв, ввели режим ЧС.

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