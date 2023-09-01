«Люди возвращаются в свои квартиры»: глава Коми прокомментировал взрыв газа в пятиэтажке в селе Выльгорт

В результате взрыва бытового газа повреждена одна квартира

В селе Выльгорт произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Инцидент прокомментировал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при взрыве пострадала пенсионерка, еще 60 человек были эвакуированы.

- В результате взрыва бытового газа повреждена одна квартира, есть пострадавшая - женщина пожилого возраста, она госпитализирована Угрозы жизни ее нет, - сказал Уйба.

Руководитель региона заявил, что авария была локализована, а десятки сельчан возвращаются в свои квартиры. По его словам, видимых разрушений конструкций нет, однако специалисты проведут полную оценку последствий взрыва.

Владимир Уйба: Жильцы были эвакуированы из дома, потому что было непонятно, есть конструктивные разрушения или нет

- Сейчас дом осматривают, пока видимых разрушений нет, люди возвращаются в свои квартиры. Дом оперативно будет обследован на разрушение конструкций, чтобы принять решение о возможном расселении жильцов, - заявил глава.

Уйба отметил, что всем пострадавшим при взрыве газа будет оказана необходимая помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Усинском на пришвартованном пароме произошел пожар (подробности)