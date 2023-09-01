Дневные температуры ожидаются в основном в пределах +8...+15 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь в Коми. По их словам, первые дни осени будут теплыми, а столбик термометра даже поднимется выше нормы.

— Средняя месячная температура воздуха — выше климатической нормы на два градуса, — обнадежили метеорологи.

Что касается осадков, то в сентябре их будет не больше, чем обычно, говорят специалисты.

Озвучен подробный прогноз погоды на сентябрь в Коми

Синоптики ЦГМС говорят, что большую часть месяца влияние на погоду будут оказывать циклоны. Влияние антициклона с сухой и теплой погодой сохранятся в первую пятидневку месяца, и наиболее вероятно вернется в конце месяца.

- Со второй пятидневки сентября периоды с малооблачной и сухой погодой будут сменяться ненастными, дождливыми днями. В отдельные дни не исключены осадки смешанного вида, - объясняют метеорологи.

Столбик термометра в первые пять дней и вовсе поднимется до +23 градусов, а в лесах республики сохранится высокая пожароопасность. В середине метеорологи ожидают характерную для сентября температуру - от 8 до 15 градусов тепла. А вот к концу месяца будет короткий отрезок теплых дней: температура прогреется аж до +20, обещают специалисты, рассказывая прогноз погоды на сентябрь в Коми.

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