«В школу к детям в трусах пришла»: подписчики ухтинки Оксаны Самойловой обрушились с критикой на ее наряд

Пользователи соцсетей раскритиковали наряд, выбранной Оксаной для первого сентября

Известная ухтинка Оксана Самойлова проводила свою третью дочь Майю в первый класс. Многодетная мама и многомиллионный блогер выбрала для первого сентября очень спорный наряд, который поверг многих в шок: брючный костюм, низ которого стилизован под спущенные штаны, из-под которых торчат трусы.

- Мама в школу к детям с трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно, - высказалась подписчица Самойловой.

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Многих смутила и надпись на брюках, которая с английского при мягком переводе звучит, как чертовски красивая.

- Надпись, конечно, подходящая для школы, ничего не скажешь, - негодует пользовательница соцсетей.

Сама Самойлова отреагировала на выпады, заявив, что комментаторы могут носить все, что они хотят, а она будет следовать своему стилю и желаниям.

- Эта надпись мне подходит. Слава Богу, что вы себе такого не позволяете и так не ходите. Вы молодцы, - отшутилась уроженка Коми.

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