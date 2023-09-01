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Звезды1 сентября 2023 12:50

«В школу к детям в трусах пришла»: подписчики ухтинки Оксаны Самойловой обрушились с критикой на ее наряд

Ухтинка Оксана Саймолова проводила младшую дочь в первый класс
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пользователи соцсетей раскритиковали наряд, выбранной Оксаной для первого сентября

Пользователи соцсетей раскритиковали наряд, выбранной Оксаной для первого сентября

Известная ухтинка Оксана Самойлова проводила свою третью дочь Майю в первый класс. Многодетная мама и многомиллионный блогер выбрала для первого сентября очень спорный наряд, который поверг многих в шок: брючный костюм, низ которого стилизован под спущенные штаны, из-под которых торчат трусы.

- Мама в школу к детям с трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно, - высказалась подписчица Самойловой.

Звездная чета сегодня проводила в школу трех дочерей

Звездная чета сегодня проводила в школу трех дочерей

Многих смутила и надпись на брюках, которая с английского при мягком переводе звучит, как чертовски красивая.

- Надпись, конечно, подходящая для школы, ничего не скажешь, - негодует пользовательница соцсетей.

Сама Самойлова отреагировала на выпады, заявив, что комментаторы могут носить все, что они хотят, а она будет следовать своему стилю и желаниям.

- Эта надпись мне подходит. Слава Богу, что вы себе такого не позволяете и так не ходите. Вы молодцы, - отшутилась уроженка Коми.

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