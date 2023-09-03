Медвежата Ворчун и Толстун из Коми активно готовятся к зиме

Спасенные из Прилузья медвежата Ворчун и Толстун активно готовятся к предстоящей зиме.

В настоящее время вместе с сородичами они находятся в Центре спасения в Тверской области. Косолапые наедают перед зимой бока, поедая рябину. Горькая ягода оказалась для них настоящим деликатесом.

Также в Центре спасения находятся Джэксон, Туся, Марта, ВолоГоша, Малыш Кода и Малыш Бруно, Горошинка и Фасолинка. Они уже знатно подросли.

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