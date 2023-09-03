В первый и в последний раз жители Коми увидят комету Нишимура

Жителям Республики Коми посчастливится увидеть комету Нишимура. Мимо Земли она пролетит первый и последний раз.

По мнению ученых, 13 сентября Нишимура окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, а 18 сентября комета обретет свое самое яркое сияние. Увидеть Нишимуру можно будет даже невооруженным взглядом.

«С каждой ночью комета становится все ярче. Она уже достигла 10-й звездной величины (+10,8m) и ее можно наблюдать в любительские телескопы с диаметром 15 см в течение нескольких часов до рассвета», - пояснили астрономы.

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