При поддержке ЛУКОЙЛа в Усинске создают лыжный кластер

До октября планируется проложить асфальтированную трассу для лыжероллеров километровой длины

Лыжный спорт – один из самых популярных в Приполярье. Снег здесь лежит бóльшую часть года, и это создает отличные предпосылки для занятий. В Усинске на базе Ледового дворца «Югдöм» действует пункт проката лыжного инвентаря. Функционирует и зимняя лыжня.

Однако нет специального оборудования для прокладки трассы. Нет системы «старт-финиш» для проведения состязаний районного и регионального уровней. А еще лыжникам некуда ставить транспорт: автостоянка возле «Югдöма» часто заполнена машинами занимающихся в ледовом дворце и универсальном манеже.

С предложением обустройства современной лыжной базы инициативные горожане обращались в разные инстанции, в том числе к депутату Государственного совета Республики Коми Евгении Лясковской. В итоге проект Управления физической культуры и спорта администрации Усинска по строительству лыжного кластера со стартовым городком и лыжероллерной трассой уже реализуют в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми. Работы развернулись на территории действующей лыжной трассы усинской спортивной школы №2.

Работы развернулись на территории действующей лыжной трассы усинской спортивной школы №2

До октября планируется проложить асфальтированную трассу для лыжероллеров километровой длины. Среди других мероприятий – возведение стартового городка с системами «старт-финиш», помещениями для судей и тренеров, а также обустройство стоянки для автомобилей спортсменов. На участках, где возможен выезд на лыжную трассу снегоходов, установят ограждения. Кроме того, новый объект оснастят системой видеонаблюдения. В рамках проекта приобретут ратрак (специальное транспортное средство на гусеничном ходу для подготовки лыжных трасс), необходимый инвентарь и оборудование. В общей сложности на эти цели нефтяники предусмотрели более 140 миллионов рублей.

В общей сложности на эти цели нефтяники предусмотрели более 140 миллионов рублей

– Лыжные гонки – спорт номер один для нашей республики, поэтому проект, безусловно, является значимым событием для развития спорта в регионе и создания удобных условий для занятий, – подчеркивает тренер по лыжным гонкам спортивной школы №2 Айрат Гарайшин. – Нам, лыжникам, без круглогодичной подготовки нельзя. Да и любителей лыж у нас в городе достаточно: зимой на трассе бывает по 150-200 человек, приходят целыми семьями, даже инвентаря в прокате не хватает для всех желающих! Уверен, благодаря круглогодичным тренировкам на этом объекте станет больше усинских лыжников-чемпионов, которые еще не один раз прославят Республику Коми.

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