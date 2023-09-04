«Полуголый размалеванный ребенок»: подписчики обрушились с критикой на взрослую фотосессию 9-летней дочери Самойловой

Оксана нарядила именинницу в романтичное светлое мини-платье на праздничную фотосессию. Фото из личного архива Самойловой

Третье сентября для звездной четы Самойлова - Джиган стало настоящим праздником: свой девятый день рождения отпраздновала их средняя дочь Лея - любимица среди подписчиков Оксаны. Многодетная мама и звездный блогер устроила дочери фотосессию, которая пришлась не всем по душе.

В объективе девятилетняя Лея позирует в красивом, нежном мини-платье, с праздничным тортом и ярким макияжем, а на ногтях девочки - розовый маникюр. Образ ребенка раскритиковали некоторые фанаты модели.

- Зачем?! Полуголый размалеванный ребенок на фото. А ей всего девять! Куда так торопятся взрослеть, - возмущается пользовательница сосцсетей.

Многие женщину поддержали, но тех, кому понравилась фотосессия и образ Леи, оказалось больше.

- Очень красивое платье, безумно яркая девочка!

- Боже, какое сногсшибательное платье. Ты даже не представляешь, сколько людей тебя поддерживает, Лея! С днем рождения.

Сама Оксана Самойлова написала трогательное послание для своей дочери и обещала быть для нее всегда опорой и поддержкой.

- Помни, что за твоей спиной мы - твоя большая и сильная, любящая семья. Мы всегда рядом, мы всегда с тобой. С днем рождения, наш ураган, буря и шипучая вишня, - обратилась фотомодель к имениннице.

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