В субботу в Коми ожидается дождь и 21 градус тепла

В регионе ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В субботу, 9 сентября, в Коми местами ожидается небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 21 градус. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Утром местами прогнозируется туман. В Коми ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21 градус.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в столице Коми ожидается туман. Синоптики прогнозируют северный ветер со стороны 1-5 м/с. Температура воздуха составит 18-20 градусов.

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