Врач из Коми рассказала, как профилактировать у ребенка дерматит

Для YouTube-канала Центра медпрофилактики Коми «Здоров11» главный педиатр регионального Минздрава Ольга Тарбеева рассказала про алергодерматы у детей, чьей особенностью является зуд и высыпания на коже. В основном среди детей распространены контактный и атопический и дерматиты.

Первый связан с гиперреактивностью кожи на раздражающие вещества. Зачастую у подростков это дерматиты на металл - возникает высыпание на месте контакта с кожей. Для профилактики необходимо выбирать материалы, которые не вызывают изменения.

Второй является заболеванием, которое связано с изменением иммунологической реактивности. Триггерами являются пыль и пищевые аллергены.

Родителям младенцев напомнили о необходимости соблюдать кожный барьер. Важно ухаживать за кожей, избегать сухости, при мытье не прибегать к взрослым средствам гигиены и использовать воду умеренной температуры. Что касается одежды, следует отдавать предпочтение хлопковой одежде без жестких швов.

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